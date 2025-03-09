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09:27, 9 марта 2025Бывший СССР

Европейцы начали вывозить с Украины секретные документы о советских разработках

Специалисты из Дании вывозят с Украины секретные чертежи советских разработок
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Специалисты из Европы, в том числе из Дании, начали вывозить из украинского города Николаев секретные документы о советских разработках в судостроении. Об этом РИА Новости заявил источник в пророссийском подполье.

Собеседник агентства сообщил, что представители скандинавского бизнеса собираются использовать эти чертежи в производстве. По его словам, на Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом «секретно», однако это не мешает отдавать бумаги европейцам.

Отмечается, что во времена СССР на заводах Николаева производили в том числе тяжелые авианесущие крейсеры. Теперь, как указали в подполье, специалисты из Скандинавии контролируют там работу всех судостроительных предприятий.

«Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники», — добавил источник.

Ранее стало известно, что большое количество наемников из Франции под видом волонтеров прибыло на Украину. Их обнаружили неподалеку от Красноармейска (украинское название — Покровск).

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