Специалисты из Дании вывозят с Украины секретные чертежи советских разработок

Специалисты из Европы, в том числе из Дании, начали вывозить из украинского города Николаев секретные документы о советских разработках в судостроении. Об этом РИА Новости заявил источник в пророссийском подполье.

Собеседник агентства сообщил, что представители скандинавского бизнеса собираются использовать эти чертежи в производстве. По его словам, на Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом «секретно», однако это не мешает отдавать бумаги европейцам.

Отмечается, что во времена СССР на заводах Николаева производили в том числе тяжелые авианесущие крейсеры. Теперь, как указали в подполье, специалисты из Скандинавии контролируют там работу всех судостроительных предприятий.

«Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники», — добавил источник.

Ранее стало известно, что большое количество наемников из Франции под видом волонтеров прибыло на Украину. Их обнаружили неподалеку от Красноармейска (украинское название — Покровск).