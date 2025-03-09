Фон дер Ляйен назвала объем уходящих за пределы ЕС трат на оборону

Фон дер Ляйен: 80 процентов средств на оборону уходят за пределы Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объем трат на оборону, уходящих за пределы ЕС. Ее цитирует РИА Новости.

Фон дер Ляйен заявила, что 80 процентов средств, которые страны ЕС тратят на оборону сейчас, в другие государства. Траты она оценила в миллиарды евро.

«А это хорошие рабочие места, много исследований и развития. Только 20 процентов остаются здесь», — поделилась данными глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее глава фон дер Ляйен заявила, что Европа находится в опасности, поэтому план по перевооружению ЕС предусматривает инвестиции в сферу обороны Украины. По ее словам, план позволит перевооружить Европу и вооружить Киев для продолжения боевых действий.