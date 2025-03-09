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07:36, 9 марта 2025Мир

Франция заявила о планах использовать активы России для вооружения Украины

Глава МО Франции Лекорню пообещал ВСУ поставки на проценты с активов России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Anthony Choren / Unsplash

Франция намерена продолжать помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), вскоре Париж планирует передать Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в 195 миллионов евро. Как пояснил французский министр обороны Себастьен Лекорню, которого цитирует РБК, на финансирование этого пакета пойдут проценты с замороженных активов России.

В планах Франции — поставки артиллерийских снарядов и планирующих авиабомб AASM. Именно такими бомбами оснащены истребители Mirage-2000, которые есть в распоряжении ВСУ.

Также глава французского военного ведомства сообщил, что в ближайшее время планируется ускорить темпы выпуска военной техники. В частности, ожидается, что с 2026 года компания Dassault Aviation будет производить до пяти истребителей Rafale в месяц.

Ранее крупнейшие страны Евросоюза, среди которых Франция, Италия и Германия, не поддержали конфискацию активов России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о замороженных активах, отметил, что этот вопрос пока ни с кем не обсуждался, однако Москва ответит в случае действий Запада против российских активов.

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