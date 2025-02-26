Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:00, 26 февраля 2025Мир

Лавров прокомментировал тему замороженных российских активов

Лавров: тема замороженных российских активов никуда не исчезнет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Тема замороженных российских активов будет оставаться на повестке переговоров России и западных стран. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами, то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет», — указал Лавров.

По словам министра, возможные действия Запада против замороженных активов не останутся без ответа Москвы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против передачи замороженных российских активов Украине. Чиновница опасается репутационных последствий для Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка

      Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в Курской области

      Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

      Туристы с ребенком отправились в пещерный город России и заблудились

      На Украине рассказали о подготовке к визиту Зеленского в США

      Минобороны России заявило о нарушении логистики ВСУ в Курской области

      Россиянин помешал пытавшемуся пройти за ним в метро мужчине и был избит

      Россияне назвали самый романтичный жест

      В России заметили КамАЗ с шестиствольным орудием

      Россиянка оставляла троих детей без присмотра и попала под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше