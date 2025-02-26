Лавров прокомментировал тему замороженных российских активов

Лавров: тема замороженных российских активов никуда не исчезнет

Тема замороженных российских активов будет оставаться на повестке переговоров России и западных стран. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами, то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет», — указал Лавров.

По словам министра, возможные действия Запада против замороженных активов не останутся без ответа Москвы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против передачи замороженных российских активов Украине. Чиновница опасается репутационных последствий для Евросоюза.