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01:02, 9 марта 2025Мир

Помогавшие Киеву с разведданными западные специалисты покинули Украину

Time: помогавшие ВСУ с разведданными западные специалисты покинули Киев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Группа западных специалистов, которые помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников, уехала из Киева, пишет The Time со ссылкой на источники.

По их словам, отказ Вашингтона передавать информацию украинским военным «действительно создает преимущество» для российских войск.

Они добавили, что западные специалисты, помогавшие ВСУ работать с разведданными, покинули Украину. «Никого не осталось», — подчеркнул собеседник издания.

Во вторник, 4 марта, Белый дом распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. Это произошло на фоне скандала, который разразился на переговорах с участием украинского лидера Владимира Зеленского 28 февраля.

Уже на следующий день, 5 марта Пентагон прекратил делиться с Украиной разведывательными данными, связанными с боевыми действиями против России.

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