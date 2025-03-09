Маленькую ящерицу прооперировали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ящерицу спасли от перитонита

В Нижнем Новгороде прооперировали маленькую ящерицу. О том, как спасли питомца, рассказал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Госветуправление Нижнего Новгорода.

Хозяин рептилии обратился в ветеринарную клинику, обеспокоившись плохим аппетитом животного. После УЗИ ветеринары поставили ящерице диагноз; «фолликулярный стаз». При таком заболевании у рептилий происходит нарушение репродуктивного цикла, что может привести к разрыву фолликул и опасному для жизни перитониту.

После успешно проведенной операции ящерица находится в хорошем самочувствии, добавили в Госветуправлении.

Ранее в Воронеже удалось спасти из вентиляционной шахты кота Патрика, который провел там неделю. Питомца взяли из приюта, и он искал укрытие, испытывая сильный стресс из-за непривычной обстановки.