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16:40, 9 марта 2025Из жизни

Маленькую ящерицу прооперировали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ящерицу спасли от перитонита
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: страница Госветуправления Нижнего Новгорода во «ВКонтакте»

В Нижнем Новгороде прооперировали маленькую ящерицу. О том, как спасли питомца, рассказал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Госветуправление Нижнего Новгорода.

Хозяин рептилии обратился в ветеринарную клинику, обеспокоившись плохим аппетитом животного. После УЗИ ветеринары поставили ящерице диагноз; «фолликулярный стаз». При таком заболевании у рептилий происходит нарушение репродуктивного цикла, что может привести к разрыву фолликул и опасному для жизни перитониту.

После успешно проведенной операции ящерица находится в хорошем самочувствии, добавили в Госветуправлении.

Ранее в Воронеже удалось спасти из вентиляционной шахты кота Патрика, который провел там неделю. Питомца взяли из приюта, и он искал укрытие, испытывая сильный стресс из-за непривычной обстановки.

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