Неделю просидевшего в ловушке пугливого кота Патрика спасли

В Воронеже кота Патрика вытащили из вентшахты спустя неделю

В Воронеже удалось спасти из вентшахты кота Патрика, который провел там неделю. Об этом пишет Telegram-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)».

Воронежец с женой 26 февраля заехал в новую квартиру в ЖК «Балтийский 2» на улице 9 января. К моменту переезда житель российского города и его партнерша решили взять из приюта кота. Они выбрали взрослого питомца по имени Патрик. Испытывая сильный стресс из-за непривычной обстановки, пугливый кот решил найти укрытие понадежнее, но попал в ловушку. Ночью он обнаружил под ванной дыру и залез в вентиляционную шахту. Вытащить его оттуда хозяин не смог. Кот стал перемещаться вниз по ветшахте, усложняя планы по его спасению.

Воронежец пожаловался СМИ, что коммунальные службы отказываются помогать в спасении провалившегося в шахту многоэтажки Патрика. Однако после публикаций о застрявшем коте, помочь ему вызвались добровольцы — сотрудники ИП Иванов М.И., которые осуществляют работы в вентшахтах жилых домов (альпинист Николай и прораб Дмитрий). Кроме того, на помощь пришел и сосед по имени Дмитрий — накануне Патрик спрыгнул к его квартире на седьмом этаже.

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