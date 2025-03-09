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09:56, 9 марта 2025Россия

Майнинговые машинки загорелись на балконе многоэтажки в российском городе

На балконе многоэтажки в Иркутске загорелись майнинговые машинки
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Studio Melange / Shutterstock / Fotodom  

Майнинговые машинки загорелись на балконе квартиры в Иркутске. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Отмечается, что едкий густой дым окутал подъезд многоэтажки в российском городе. В региональном МЧС уведомили, что самостоятельно из дома эвакуировались 30 человек.

«Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание майнинговых машинок», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что с огнем справились девять спасателей и три единицы техники.

Ранее, 8 марта, в Краснодарском крае произошло возгорание в бане. В этот момент там находились люди.

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