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16:10, 9 марта 2025Россия

Медицинский вертолет забрал пострадавших после ДТП в Москве

Mash: На место ДТП на северо-востоке Москвы прибыл медицинский вертолет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На северо-востоке Московского скоростного диаметра (МСД) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на место происшествия прибыл медицинский вертолет — он забирает пострадавших.

Два автомобиля столкнулись на северо-востоке МСД днем в воскресенье, 9 марта. Предварительно, водитель «Соболя» вышел из салона из-за поломки и начал заниматься ремонтом. В это время в него въехал Geely. Мужчина оказался под колесами своей машины, он в тяжелом состоянии.

Два человека из Geely также пострадали — их состояние не уточняется. Движение автомобилей на платной дороге затруднено.

Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга».

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