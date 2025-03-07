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12:29, 7 марта 2025Россия

В смертельном ДТП под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга»

«Мираторг» сообщил о пострадавших в ДТП под Белгородом сотрудниках
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В смертельном ДТП под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

В «Мираторге» также принесли соболезнования родным и близким тех, кого не удалось спасти.

«Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, связанная с лечением и последующей реабилитацией», — добавили в пресс-службе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о столкновении микроавтобуса и автобуса на дороге, ведущей к Новому Осколу, вечером 6 марта. По его данным, в одном из транспортных средств находились 11 жителей региона. Гладков также опубликовал видео с места аварии.

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