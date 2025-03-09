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16:15, 9 марта 2025Россия

Медведев описал обстановку в Курской области словами «крышка котла практически закрыта»

Медведев заявил, что в Курской области идет наступление российских военных
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал обстановку в Курской области словами «крышка котла практически закрыта». Соответствующий комментарий опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, на упомянутой территории идет наступление российских военных. «Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!» — заявил он.

Ранее в марте Медведев дал совет Макрону. В публикации он разместил фото с текстом, где перечислены различные утверждения, среди которых слова о том, что Россия изолирована, а санкции разрушат ее экономику.

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