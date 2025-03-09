Медведев дал совет Макрону

Медведев посоветовал Макрону быть осторожнее с ядерным арсеналом Франции

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы вести себя осторожнее с ядерным арсеналом страны. С таким советом обратился к нему в своем аккаунте в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В публикации он разместил фото с текстом, где перечислены различные утверждения, среди которых слова о том, что Россия изолирована, а санкции разрушат ее экономику, а также что Запад будет поддерживать киевский режим и должен нанести стратегическое поражение России.

«Что из этого вышло? Ни черта! Вы сами испачкались, дамы и господа», — говорится в тексте.

Кроме того, на опубликованном изображении сделана дополнительная надпись от руки: «P.S. Эй, Микрон (Макрон — прим. "Ленты.ру")! Осторожнее со своим ядерным арсеналом!».

Ранее Макрон заявил, что решил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза. Он подчеркнул, что Франция имеет особый статус в вопросах европейской обороны. Политик заверил, что в любом случае решение в отношении ядерного сдерживания «всегда было и будет в руках президента».