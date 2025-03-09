Митрошина легализовала деньги через покупку недвижимости в Москве

РИА Новости: Блогер Митрошина легализовала деньги через недвижимость в Москве

Блогер Александра Митрошина для отмывания денег купила недвижимость в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах уточнили, что, согласно предварительной информации, Митрошина легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в столице.

В понедельник, 10 марта, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Митрошиной меры пресечения.

Митрошину задержали в пятницу, 7 марта, в Сочи. В управлении Следственного комитета по Москве уточнили, что в отношении блогерши возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере.