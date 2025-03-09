На Западе призвали взорвать все российские трубопроводы в ЕС

Военный аналитик Репке призвал взорвать все ведущие в ЕС российские трубопроводы

Военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке выступил с призывом взорвать все российские трубопроводы, ведущие в Европейский союз (ЕС). Таким образом на своей странице в соцсети X он отреагировал на проникновение бойцов Вооруженных сил (ВС) России в Суджу через газопровод.

«Последние 24 часа показали, почему мы должны взорвать все российские трубопроводы, ведущие в ЕС. Россия использует трубы для отправки солдат и оружия на Запад. Не в переносном смысле, а в буквальном», — написал он.

При этом через некоторое время Репке уточнил, что не призывал взорвать трубопроводы «буквально», предложив такие альтернативы, как демонтаж или запечатывание.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что российские военные проникли в Суджу через газопровод. Там добавили, что в Курской области продолжаются тяжелые бои.