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00:45, 9 марта 2025Россия

Очевидцы рассказали о взрывах и работе ПВО над Липецком

Shot: Очевидцы рассказали о взрывах и работе ПВО над Липецком
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Очевидцы рассказали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны над Липецком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Взрывы прямо сейчас гремят над Липецком. По словам местных жителей, работает ПВО над городом», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, произошло не менее семи громких взрывов, в небе видны вспышки, противовоздушная оборона работает по воздушным целям. До этого в городе прозвучали сирены, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в 23:50 предупредил об угрозе атаки БПЛА.

Также о взрывах сообщают жители сел Косыревка, находящегося примерно в трех километрах от областного центра. Официальной информации на данный момент не поступало.

Ранее минимум шесть взрывов прогремели над Воронежем. По словам очевидцев, в небе были видны яркие вспышки, жители города утверждают, то у них «дрожали стекла в рамах и сработали сигнализации у машин».

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