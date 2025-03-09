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15:23, 9 марта 2025Путешествия

Один из аэропортов в Германии приостановил работу на фоне забастовок

Аэропорт Гамбурга отменил все рейсы из-за забастовок профсоюза Verdi
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: IMAGO / BODE / Globallookpress.com

Международный аэропорт в немецком городе Гамбург приостановил свою работу из-за забастовок, организованных профсоюзом Verdi. Информация об этом появилась на сайте воздушной гавани.

Как указано на сайте, профсоюз призвал к забастовке по обслуживанию воздушных судов без какого-либо предупреждения. «По этой причине в течение всего дня не будет ни вылетов, ни прилетов», — уточнили в аэропорту.

Вылеты могут не состояться и в понедельник, 10 марта.

Ранее профсоюз Verdi анонсировал на 10 марта предупредительные однодневные забастовки в 11 аэропортах Германии.

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