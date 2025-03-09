Один из аэропортов в Германии приостановил работу на фоне забастовок

Аэропорт Гамбурга отменил все рейсы из-за забастовок профсоюза Verdi

Международный аэропорт в немецком городе Гамбург приостановил свою работу из-за забастовок, организованных профсоюзом Verdi. Информация об этом появилась на сайте воздушной гавани.

Как указано на сайте, профсоюз призвал к забастовке по обслуживанию воздушных судов без какого-либо предупреждения. «По этой причине в течение всего дня не будет ни вылетов, ни прилетов», — уточнили в аэропорту.

Вылеты могут не состояться и в понедельник, 10 марта.

Ранее профсоюз Verdi анонсировал на 10 марта предупредительные однодневные забастовки в 11 аэропортах Германии.

