Один из аэропортов в Германии приостановил работу на фоне забастовок

Международный аэропорт в немецком городе Гамбург приостановил свою работу из-за забастовок, организованных профсоюзом Verdi. Информация об этом появилась на сайте воздушной гавани.
Как указано на сайте, профсоюз призвал к забастовке по обслуживанию воздушных судов без какого-либо предупреждения. «По этой причине в течение всего дня не будет ни вылетов, ни прилетов», — уточнили в аэропорту.
Вылеты могут не состояться и в понедельник, 10 марта.
Ранее профсоюз Verdi анонсировал на 10 марта предупредительные однодневные забастовки в 11 аэропортах Германии.