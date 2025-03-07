Профсоюз крупнейшей экономики Европы анонсировал массовые забастовки

Профсоюз Verdi анонсировал предупредительные забастовки в 11 аэропортах Германии

Профсоюз Verdi анонсировал предупредительные однодневные забастовки в 11 аэропортах Германии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Забастовки в крупнейшей экономике Европы анонсировали на 10 марта. Они затронут воздушные гавани Берлина, Бремена, Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, а также аэропорты Кельн/Бонн и Лейпциг/Галле. Они пройдут с полуночи понедельника до 23:59. Участие в них примут в том числе и работники наземных служб аэропорта.

«Мы вынуждены объявить эту предупредительную забастовку, поскольку работодатели до сих пор не представили предложения и не продемонстрировали готовность удовлетворить наши законные требования в ходе продолжающихся коллективных переговоров с работниками государственного сектора», — объяснила заместитель председателя Verdi Кристин Беле.

Ранее с массовыми забастовками столкнулись в Финляндии — местные рабочие начали бастовать, требуя повышения заработных плат. В массовой стачке участвуют Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал не доводить страну до забастовок, поскольку «это может прервать наметившийся экономический рост».