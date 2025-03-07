Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 7 марта 2025Экономика

Профсоюз крупнейшей экономики Европы анонсировал массовые забастовки

Профсоюз Verdi анонсировал предупредительные забастовки в 11 аэропортах Германии
Вячеслав Агапов

Фото: Ayhan Uyanik / Reuters

Профсоюз Verdi анонсировал предупредительные однодневные забастовки в 11 аэропортах Германии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Забастовки в крупнейшей экономике Европы анонсировали на 10 марта. Они затронут воздушные гавани Берлина, Бремена, Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, а также аэропорты Кельн/Бонн и Лейпциг/Галле. Они пройдут с полуночи понедельника до 23:59. Участие в них примут в том числе и работники наземных служб аэропорта.

«Мы вынуждены объявить эту предупредительную забастовку, поскольку работодатели до сих пор не представили предложения и не продемонстрировали готовность удовлетворить наши законные требования в ходе продолжающихся коллективных переговоров с работниками государственного сектора», — объяснила заместитель председателя Verdi Кристин Беле.

Ранее с массовыми забастовками столкнулись в Финляндии — местные рабочие начали бастовать, требуя повышения заработных плат. В массовой стачке участвуют Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал не доводить страну до забастовок, поскольку «это может прервать наметившийся экономический рост».

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 миллиардов рублей

    В российском регионе задержали исполнителя заказной расправы и его сообщника

    В России высказались об идее получения Германией ядерного оружия

    Через атакованный украинскими БПЛА трубопровод снизят прокачку нефти

    Китай начали покидать частные самолеты

    Россия предупредила о возможности отказа ОПЕК+ от роста добычи нефти

    Продажи одного вида транспортных средств в России рухнули

    Отросшие корни волос стали трендом в 2025 году

    Эдгард Запашный предрек наплыв «отмазок» от молчавших в начале СВО артистов

    Президент Сербии подтвердил в разговоре с Путиным визит в Москву 9 мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше