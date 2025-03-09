Оксана Самойлова ликвидирует убыточную компанию «Антураж»

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова начала ликвидировать убыточный бизнес. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Речь идет о компании «Антураж». Отмечается, что приложение с рецептами знаменитости WOW CHEF за последние четыре года понесло убытки почти на 1,3 миллиона рублей.

Организация появилась летом 2020 года. Звездные супруги основали бизнес вместе со своей знакомой в равных долях.

В приложении содержались пошаговые рецепты по приготовлению различных блюд. В первый год выручка составила 950 тысяч рублей, однако дальше дело не пошло.

Ранее, в феврале, сообщалось, что коза Самойловой прокатилась на Bugatti. Блогерша запечатлела питомицу по кличке Мими на фоне бежевой машины французской марки.

