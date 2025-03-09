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15:55, 9 марта 2025Путешествия

Пассажиры самолета провели 10 часов в небе зря из-за переполненных туалетов

Boeing Air India развернули над Атлантикой из-за переполненных туалетов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Пассажиры самолета авиакомпании Air India провели 10 часов в небе зря из-за переполненных туалетов. Об этом пишет портал One Mile At A Time.

Инцидент произошел 5 марта с летевшим из Чикаго в Дели Boeing 777-300ER с тремя сотнями пассажиров на борту. Отмечается, что полет в столицу Индии должен был длиться 14 часов. Лайнер пролетел над Канадой и Гренландией, прежде чем командир судна принял решение прекратить полет.

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В итоге воздушное судно развернули над Атлантикой и вернули в аэропорт вылета по технической причине. Оказалось, что из дюжины имевшихся на борту туалетов остался работающим только один в бизнес-классе.

Случившееся стало темой обсуждения в авиационном сообществе. Специалисты уверены, что ситуация, когда все туалетные комнаты оказываются переполненными, свидетельствует о проблемах в обслуживании воздушных судов.

Ранее подозрительное послание в туалете самолета вызвало панику на борту рейса Air India. Один из бортпроводников нашел в уборной записку со словом «бомба», когда воздушное судно уже готовилось к взлету.

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