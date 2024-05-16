Подозрительная записка в туалете самолета вызвала панику на борту

Записка со словом «бомба» в туалете самолета вызвала панику на борту Air India

Подозрительное послание в туалете самолета вызвало панику на борту рейса авиакомпании Air India. Об этом пишет The Indian Express.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в среду, 15 мая, в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели. Один из членов экипажа нашел в туалете записку со словом «бомба», когда воздушное судно уже готовилось ко взлету.

Об инциденте доложили службам безопасности аэропорта и полиции Дели. Пассажиров попросили покинуть салон, лайнер обыскали, но взрывных устройств на борту не обнаружили. Позже путешественники отправились в пункт назначения на другом самолете.

В апреле в США самолет вернулся в аэропорт вылета из-за послания с угрозой, написанного на зеркале в туалете. После посадки его обыскала полиция, а за пассажирами прислали другой борт.