Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:48, 16 мая 2024Путешествия

Подозрительная записка в туалете самолета вызвала панику на борту

Записка со словом «бомба» в туалете самолета вызвала панику на борту Air India

Фото: olivier89 / Pixabay

Подозрительное послание в туалете самолета вызвало панику на борту рейса авиакомпании Air India. Об этом пишет The Indian Express.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в среду, 15 мая, в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели. Один из членов экипажа нашел в туалете записку со словом «бомба», когда воздушное судно уже готовилось ко взлету.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Об инциденте доложили службам безопасности аэропорта и полиции Дели. Пассажиров попросили покинуть салон, лайнер обыскали, но взрывных устройств на борту не обнаружили. Позже путешественники отправились в пункт назначения на другом самолете.

В апреле в США самолет вернулся в аэропорт вылета из-за послания с угрозой, написанного на зеркале в туалете. После посадки его обыскала полиция, а за пассажирами прислали другой борт.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска разбомбили штаб ВСУ в Харьковской области

      Французского баскетболиста отстранили от Олимпиады за выступление в России

      Россиянин заставил мужчину извиняться на камеру перед экс-любовницей и попался

      Россиянам раскрыли дешевые направления для пляжного отдыха

      Премьеру Польши начали поступать угрозы после покушения на Фицо

      Спасшая сестру из пасти крокодила женщина получит медаль от Карла III

      Зеленский рассказал премьеру Польши о поездке в Харьков

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта зенитной бригады ВСУ

      В Эстонии допустили отправку войск на Украину

      В России ответили на слова Зеленского о вине всего мира в ситуации в Харькове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше