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11:32, 9 марта 2025Россия

После погромов в Коркино цыгане выставили на продажу особняки с живописными интерьерами

74.ru: Коркинские цыгане продают особняки стоимостью до 16 миллионов рублей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stelmakh Oxana / Shutterstock / Fotodom  

Цыгане из города Коркино в Челябинской области после погромов и протестов со стороны местных жителей выставили на продажу особняки с живописными интерьерами. На это обратило внимание издание 74.ru.

Сразу несколько объявлений были опубликованы на специализированных сайтах. Цены на дома коркинских цыган колеблются в промежутке от 9 до 16 миллионов рублей. В интерьерах просторных домов площадью до 280 квадратных метров журналисты нашли глянцевые потолки, фрески, несдержанные сочетания принтов на коврах и обоях, тяжелую резную мебель, украшенную позолотой, и множество искусственных цветов и картин.

Хозяева при продаже согласны на компромиссы. «Торг при осмотре. При нехватке денежных средств возможна доплата автомобилем», — говорится в объявлении.

В октябре 2024 года в Коркино произошли стихийные народные выступления после расправы над 40-летней таксисткой. На последний вызов женщина приехала к местным цыганам в частный дом. Позднее в Следственном комитете России заявили, что проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, уже давно беспокоит местных жителей.

В феврале 2025 года ОМОН и полиция провели рейды в Коркино. Силовики провели обыски в десяти домах, составлено 25 административных протоколов, на воинский учет поставлено трое граждан.

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