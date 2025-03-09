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08:02, 9 марта 2025Мир

Посол предрек смену элит в Европе из-за Трампа

Посол Яковенко: Война Трампа с либералами грозит сменой европейских элит
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Замгендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что война президента США Дональда Трампа с либеральной повесткой в США и в Европе приведет к смене европейских элит, враждебных России. Его слова приводит РИА Новости.

Яковенко уточнил, что смена элит может произойти в странах Евросоюза. Сигналом для этого стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции.

По мнению дипломата, европейские элиты враждебно настроены к России и готовы продолжать конфликт с ней руками президента Украины Владимира Зеленского. Однако без их смены нормализация отношений с Москвой невозможна, заключил Яковенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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