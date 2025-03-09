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02:41, 9 марта 2025Бывший СССР

Раскрыт состав делегации Украины на встрече с США в Саудовской Аравии

Зеленский: На встречу в Саудовскую Аравию поедут Ермак, Палиса, Сибига и Умеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе вместе со своей командой он посетит Саудовскую Аравию. Об этом он написал в социальной сети Х.

Зеленский уточнил, что в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава министерства иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. По словам украинского лидера, дипломатические и военные представители встретятся во вторник с американской командой.

Переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

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