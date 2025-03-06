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20:20, 6 марта 2025Мир

США и Украина проведут переговоры в Эр-Рияде

Fox News: Делегация США встретится с представителями Украины в Эр-Рияде
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Делегация США направится в Саудовскую Аравию, где встретится с представителями Украины. О предстоящих переговорах сообщает журналист Fox News Джеки Хайнрих в соцсети Х.

«Представители команды [президента США Дональда] Трампа [госсекретарь Марко] Рубио, [спецпосланник Стивен] Уиткофф и [советник президента США по национальной безопасности Майк] Уолтц во вторник (11 марта — прим. «Ленты.ру») отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, включая главу офиса Зеленского Андрея Ермака», — написала журналист.

Корреспондент портала Axios Барак Равид также сообщил со ссылкой на источники, что американо-украинские переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на следующей неделе состоится встреча представителей Вашингтона и Киева.

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