Раскрыта судьба военной помощи США Украине после сделки по минералам

NBC: Вашингтон не возобновит военную помощь Киеву после сделки по минералам

Заключение сделки по украинским полезным ископаемым не повлияет на возобновление поставок военной помощи США Украине. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Согласно полученным сведениям, американский президент Дональд Трамп дал понять своим помощникам, что, помимо сделки по минералам, нужно, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский изменил свое отношение к мирным переговорам и показал готовность идти на уступки, в том числе территориальные. Также Трамп добивается проведения выборов на Украине и желает, чтобы Зеленский рассмотрел возможность уйти в отставку.

Телекомпания привела комментарий руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайана Хьюза, в котором тот отметил, что Трамп увидел позитивные сдвиги, которых добился Киев. «Зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании [Конгресса США], президент Трамп продемонстрировал, что Украина добилась позитивных сдвигов. Учитывая встречи на следующей неделе в Саудовской Аравии, мы рассчитываем увидеть еще больше позитивных сдвигов и в конечном счете положить конец этой жестокой войне», — указал Хьюз.

Ранее стало известно о недовольстве Трампа встречей британского короля с Зеленским. «Дональд Трамп охладел к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме», — сообщается в публикации издания Daily Mail.

