Стало известно о недовольстве Трампа встречей британского короля с Зеленским

Daily Mail: Встреча Карла III с Зеленским вызвала недовольство со стороны США

Встреча короля Великобритании Карла III с лидером Украины Владимиром Зеленским, состоявшаяся после скандала, который тот устроил в Овальном кабинете во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, вызвала недовольство со стороны Вашингтона. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

«Дональд Трамп "охладел" к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме», — сообщается в публикации.

Как уточняется, американская сторона передала британским чиновникам, что глава Белого дома остался недоволен поведением официального Лондона. В ответ Вашингтону заявили о неуместности запрещать английскому монарху встречаться с Зеленским. Утверждается, что прием Зеленского Карлом III не был реакцией на скандал в Овальном кабинете и готовился заранее.

О встрече Зеленского с Карлом III в поместье Сандрингем в Норфолке сообщалось 2 марта. Монарх лично встретил украинского лидера. Они немного пообщались и сфотографировались на крыльце, прежде чем войти внутрь.

Скандал в Белом доме произошел в конце февраля — переговоры Трампа и Зеленского переросли в словесную перепалку и были прерваны. Вскоре после этого украинский лидер оставил Белый дом, а его пресс-конференцию с президентом США отменили. Вместе с этим было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых.

Позднее, через несколько дней, Зеленский все же заявил о готовности сесть за стол переговоров. Трамп также указал, что его украинский коллега согласился заключить соглашение о редкоземельных металлах в любое удобное для США время. Киев, как было сказано, очень ценит помощь Вашингтона.