Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 9 марта 2025Мир

Стало известно о недовольстве Трампа встречей британского короля с Зеленским

Daily Mail: Встреча Карла III с Зеленским вызвала недовольство со стороны США
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Joe Giddens / Reuters

Встреча короля Великобритании Карла III с лидером Украины Владимиром Зеленским, состоявшаяся после скандала, который тот устроил в Овальном кабинете во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, вызвала недовольство со стороны Вашингтона. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

«Дональд Трамп "охладел" к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме», — сообщается в публикации.

Как уточняется, американская сторона передала британским чиновникам, что глава Белого дома остался недоволен поведением официального Лондона. В ответ Вашингтону заявили о неуместности запрещать английскому монарху встречаться с Зеленским. Утверждается, что прием Зеленского Карлом III не был реакцией на скандал в Овальном кабинете и готовился заранее.

О встрече Зеленского с Карлом III в поместье Сандрингем в Норфолке сообщалось 2 марта. Монарх лично встретил украинского лидера. Они немного пообщались и сфотографировались на крыльце, прежде чем войти внутрь.

Скандал в Белом доме произошел в конце февраля — переговоры Трампа и Зеленского переросли в словесную перепалку и были прерваны. Вскоре после этого украинский лидер оставил Белый дом, а его пресс-конференцию с президентом США отменили. Вместе с этим было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых.

Позднее, через несколько дней, Зеленский все же заявил о готовности сесть за стол переговоров. Трамп также указал, что его украинский коллега согласился заключить соглашение о редкоземельных металлах в любое удобное для США время. Киев, как было сказано, очень ценит помощь Вашингтона.

    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отступают». В Европе узнали о потере ВСУ занятых в Курской области территорий

    В российском регионе осудили истязавшего ребенка опекуна

    Загитова заинтриговала подписчиков фотографией в красном платье

    Россиянка получила заражение крови и облысела после популярной косметической процедуры

    Путин объяснил свою эмоциональность на встрече с матерями

    У самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета

    Стало известно о недовольстве Трампа встречей британского короля с Зеленским

    В Конгрессе США предложили отправить проукраинских активистов на фронт

    В ЕС возмутились сменой Украины на Турцию в качестве хаба российского газа

    В Госдуме рассказали о повышении одного типа пенсий с 1 апреля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше