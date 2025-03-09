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03:01, 9 марта 2025Мир

Раскрыты последствия возможного выхода США из НАТО

Экс-министр обороны Британии Уоллес исключил конец света при выходе США из НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Бывший британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что мир вступил в новую эру, когда страны Запада больше не могут воспринимать гарантии безопасности от США как должное. Его слова приводит The Times.

Уоллес раскрыл последствия возможного выхода США из НАТО и исключил конец света при таком сценарии.

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«Если они выйдут из НАТО, это не станет концом света. Конечно, это [будет] ужасно. Но у нас в Европе есть воля и деньги, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и обороноспособность», — сказал он.

Политик считает, что текущая стратегия США заключается в запугивании Украины и попытке «дать России надежду». По его мнению, этот подход является ошибочным.

Ранее американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск поддержал выход страны из НАТО и ООН. Таким образом Маск ответил на запись одного из пользователей соцсети X о членстве Вашингтона в международных организациях.

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