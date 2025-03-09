The Times: В Евросоюзе шепотом высказывают сомнения в действиях Зеленского

В Европейском союзе шепотом высказывают сомнения в действиях президента Украины Владимира Зеленского. Тайные разговоры политиков раскрыла газета The Times.

По данным издания, публичные заявления западных чиновников отличаются от их личных оценок ситуации, которые в том числе сводятся к критике решений Зеленского.

Более того, неназванный британский чиновник в беседе с журналистами заявил, что после трех лет конфликта украинский лидер сильно истощен, поэтому может принимать неверные решения.

Ранее депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага высказался о шансах президента Украины Владимира Зеленского выиграть в случае выборов. По его мнению, украинский лидер лишится своего поста.