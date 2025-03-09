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10:40, 9 марта 2025Мир

Раскрыты тайные разговоры политиков в Европе о Зеленском

The Times: В Евросоюзе шепотом высказывают сомнения в действиях Зеленского
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Carlos Jasso / Reuters

В Европейском союзе шепотом высказывают сомнения в действиях президента Украины Владимира Зеленского. Тайные разговоры политиков раскрыла газета The Times.

По данным издания, публичные заявления западных чиновников отличаются от их личных оценок ситуации, которые в том числе сводятся к критике решений Зеленского.

Более того, неназванный британский чиновник в беседе с журналистами заявил, что после трех лет конфликта украинский лидер сильно истощен, поэтому может принимать неверные решения.

Ранее депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага высказался о шансах президента Украины Владимира Зеленского выиграть в случае выборов. По его мнению, украинский лидер лишится своего поста.

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