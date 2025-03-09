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10:05, 9 марта 2025Мир

В Словакии высказались о шансах Зеленского выиграть в случае выборов

Депутат ЕП Блага заявил, что Зеленский скоро покинет пост президента Украины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага высказался о шансах президента Украины Владимира Зеленского выиграть в случае выборов. Соответствующий комментарий приводит РИА Новости.

«Я думаю, что Зеленский пытается продолжать эту войну, потому что он проиграет выборы. У него нет поддержки. И Дональд Трамп очень верно сказал, что он диктатор. У него нет легитимности, у него нет мандата. Согласно конституции Украины, он должен уйти. Он не может просто остаться и сказать: "Хорошо, я буду вечно, потому что у нас эта война"», — высказался Блага.

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В то же время, по мнению депутата, в скором времени украинский лидер покинет свой пост, поскольку он не сможет победить в следующих выборах. «Зеленский как политик закончился… Он сажает в тюрьму коммунистических политиков, он сажает в тюрьму всех, кто другого мнения, он поддерживает неонацистский батальон», — заявил Блага.

Ранее в марте Зеленский прибыл на заседание ЕС в Брюсселе. Украинского лидера встретили председатель Евросовета Антониу Кошта, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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