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16:54, 9 марта 2025Забота о себе

Россиянам дали советы по профилактике двух смертельно опасных заболеваний

Кардиолог Портнова: Отказ от курения и алкоголя снизят риск инсульта и инфаркта
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AYO Production / Shutterstock / Fotodom

Для уменьшения вероятности инсульта и инфаркта, особенно важно отказаться от курения и алкоголя, заявила врач-терапевт, кардиолог Роксана Портнова. Советы по профилактике этих двух смертельно опасных заболеваний она дала россиянам в разговоре с «Известиями».

По словам врача, помимо отказа от вредных привычек, снизит риск заболеваний сердечно-сосудистой системы сбалансированное питание. Она рекомендовала добавить в рацион свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные сорта мяса и птицы, например говядины или курицы.

Также, как отметила кардиолог, важно исключить из рациона фастфуд, сладкую газировку, обработанные продукты и ограничить потребление соли до пяти граммов в день (примерно одна чайная ложка).

Еще один совет Портновой — не забывать о регулярной физической активности. Для профилактики инфаркта и инсульта, по ее словам, общая продолжительность физических нагрузок умеренной интенсивности должна составлять 150 минут в неделю, при интенсивных нагрузках — 75 минут.

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Наконец, для сохранения здоровья сердца и сосудов врач посоветовала контролировать стресс, уровень холестерина и артериального давления, а также следить за весом. «При окружности талии у мужчин более 94 сантиметров, а у женщин более 80 сантиметров нужно проконсультироваться с врачом в отношении безопасного снижения массы тела», — предупредила она.

Ранее директор по развитию фонда ОРБИ Екатерина Милова раскрыла причины молодеющего инсульта. Этот процесс она объяснила как общим ухудшением состояния здоровья россиян, так и развитием методов диагностики.

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