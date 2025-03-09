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00:17, 9 марта 2025Россия

Российская медсестра спасла жизни 30 российским бойцам после атаки украинского дрона

Российская медсестра спасла жизни 30 российским бойцам после атаки дрона ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Российская медсестра вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

Елена Круглова, медицинская сестра медицинской роты выполняла задачи по оказанию медпомощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах, заявили в ведомстве.

«Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам», — рассказали в Минобороны.

Также уточняется, что группа медиков, с состав которой входила рядовой Круглова, остановила кровотечение, состояние российских военнослужащих стабилизировалось.

Ранее медсестра Людмила Болилая в зоне проведения СВО закрыла собой тяжело раненого российского солдата под огнем ВСУ, приняв на себя осколки и другие поражающие элементы. Командование представило медсестру к награде.

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