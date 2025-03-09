Российская медсестра спасла жизни 30 российским бойцам после атаки украинского дрона

Российская медсестра спасла жизни 30 российским бойцам после атаки дрона ВСУ

Российская медсестра вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

Елена Круглова, медицинская сестра медицинской роты выполняла задачи по оказанию медпомощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах, заявили в ведомстве.

«Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам», — рассказали в Минобороны.

Также уточняется, что группа медиков, с состав которой входила рядовой Круглова, остановила кровотечение, состояние российских военнослужащих стабилизировалось.

Ранее медсестра Людмила Болилая в зоне проведения СВО закрыла собой тяжело раненого российского солдата под огнем ВСУ, приняв на себя осколки и другие поражающие элементы. Командование представило медсестру к награде.