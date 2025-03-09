Минобороны: Российские силы ПВО за сутки уничтожили 228 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 228 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Отмечается, что из этого количества 99 беспилотников были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Также за истекшие сутки российские системы ПВО сбили корректируемую авиабомбу JDAM и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины, добавили в военном ведомстве.

Ранее 9 марта сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Константинополь в Донецкой народной республике, село Лебедевка в Курской области, а также хутор Новенькое в Сумской области.