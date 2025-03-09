Российские военные спасли кота из-под пуль в зоне СВО

Mash: Обгоревшего кота спасли из-под пуль в зоне СВО

Российские военные спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне спецоперации (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что бойцы на протяжении 40 минут везли животное с линии боевого соприкосновения на мотоцикле стоя, чтобы ему не было больно от постоянной тряски.

После военнослужащие своими силами выхаживали кота, однако в какой-то ему момент ему потребовались лекарства и ветеринар. «Кису пришлось экстренно эвакуировать из обстрелов, — говорится в сообщении. — Сейчас пушистик в Донецке — накормлен, обласкан, под присмотром волонтеров из "Кошкиного дома"».

По данным источника, в скором времени его отправят к родственникам одного из солдат во Владивосток.

Ранее боец из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вернулся домой со специальной военной операции (СВО) с котом Сифоном. Он заявил, что питомец совершил несколько подвигов на передовой.