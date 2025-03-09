Российский военный рассказал о бегстве ВСУ с позиций в Курской области

РИА Новости: Бойцы ВСУ в спешке бросают позиции в окрестностях Малой Локни

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в спешке оттягивают свои силы с передовых позиций в тыл. О бегстве украинских военных с позиций в окрестностях Малой Локни в Курской области РИА Новости рассказал заместитель командира роты с позывным Скупой 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«ВСУ оттягиваются на вторую и третью линии обороны. На позициях остаются единицы», — отметил он. По словам Скупого, ВСУ пытаются выиграть время, чтобы вывести из передовых позиций свои основные силы.

«Мы же продолжаем пробивать оборону противника вдоль железной дороги, забираем посадку, которая соединяет опорные пункты до Суджи», — заключил российский военный.

Ранее появились кадры бегства подразделений ВСУ из села Черкасское Поречное в Курской области. Отмечается, что интенсивные бои продолжаются в районе Крестовоздвиженской церкви.