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16:13, 9 марта 2025Россия

Шестеро россиян выиграли в лотерею по 16,6 миллиона рублей

Шестеро россиян выиграли 8 марта в лотерею по 16,6 миллиона рублей
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SDammer / Shutterstock / Fotodom

Шестеро россиян выиграли 8 марта по 16,6 миллиона рублей, поделив суперприз в 100 миллионов лотереи «Мечталлион». Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, «Национальная лотерея».

Отмечается, что победители купили свои билеты купили в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае, а также в мобильном приложении лотереи.

Кроме того, еще 17 участников лотереи выиграли по одному миллиону рублей. Они приобрели билеты в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях, а также онлайн.

Ранее сообщалось, что домохозяйка Ольга из поселка в Ханты-Мансийском автономном округе Югра по настоянию мужа купила билет новогодней лотереи «Мечталлион», который принес ей выигрыш 147 миллионов рублей.

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