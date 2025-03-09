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08:12, 9 марта 2025Экономика

Синоптик объяснил аномальное потепление в европейской части России

Вильфанд: Из-за отсутствия снега в европейской части России аномально потеплело
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости объяснил аномальное потепление в европейской части России. По его словам, температура на 3-4 градуса выше нормы держится из-за отсутствия снега.

Синоптик отметил, что погода была бы холоднее, чем сейчас, если бы перемещение воздушных масс происходило над заснеженной поверхностью земли.

«Кстати говоря, и солнце бы не помогло, потому что оно отражалось бы от снега. При отсутствии снега любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха», — уточнил Вильфанд. Он добавил, что температура была бы ниже даже в том случае, если бы снежный покров был небольшим, высотой 5-10 сантиметров.

В Москве 8 марта был обновлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до +10,1 градуса, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году.

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