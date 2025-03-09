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19:34, 9 марта 2025Ценности

София Вергара показала архивные снимки с голой грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
София Вергара

София Вергара. Фото: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара показала откровенные снимки времен своей молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном фото звезда «Грисельды» запечатлена на фоне воды. Она позирует перед камерой с золотистым тонким шнуром, прикрывая руками голую грудь. В то же время на другом кадре знаменитость предстала лежащей на пляже. На ней лишь зеленые плавки от купальника и небольшие круглые серьги.

Поклонники оценили архивные фото Вергары в комментариях под постом. «Самая красивая женщина на земле», «Она всегда будет красивой и сексуальной», «Вот такой я тебя и помню», «Повезло тем, кто вас снимал», «Очень горячо», — высказывались они.

В декабре прошлого года сообщалось, что София Вергара снялась в прозрачном корсете с глубоким декольте.

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