52-летняя София Вергара снялась в прозрачном корсете с глубоким декольте

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара снялась в откровенном наряде. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда «Грисельды» разместила серию кадров, на которых предстала в черных кожаных брюках свободного кроя, прозрачном корсете из кружева бордового цвета и с глубоким декольте. Кроме того, знаменитость распустила завитые в локоны волосы и нанесла яркий мейкап.

Ранее в декабре София Вергара опубликовала фото топлес. На фото знаменитость лежала на животе, демонстрируя фотографу фигуру в оголяющих ягодицы плавках от бикини.