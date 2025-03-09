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04:40, 9 марта 2025Культура

Солист «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за прав на фонограммы

Солист «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за прав на фонограммы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Певец Сергей Жуков обратился в Верховный суд России с иском, который связан с правами на фонограммы музыкальной группы «Руки вверх». Об этом сообщает РИА Новости.

«"Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой», — отмечается в сообщении.

В картотеке суда уточняется, что в настоящее время исковое заявление передано судье на изучение.

Ранее сообщалось, что Жуков обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину по делу о блокировке фильма «Руки вверх!». Артист подал новый иск в арбитражный суд Москвы, ответчиками по нему указаны ООО «Издательство "Джем"» и ООО «Компания Топ7». Жуков просит запретить им добиваться блокировок фильма «Руки вверх!» на онлайн-площадках. Известно, что иск поступил в суд 13 декабря 2024 года, слушания по нему назначены на 5 мая.

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