В Норвегии подняли вопрос об увеличении поддержки Украины

В Норвегии заявили о планах увеличить поддержку Украины

Правительство Норвегии планирует предложить парламенту страны меры по увеличению поддержки Украины, сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, отвечая на парламентский запрос депутата Расмуса Ханссона. Текст сообщений норвежских политиков изучила «Лента.ру».

21 февраля Ханссон направил в правительство вопрос о том, намерено ли правительство проявить инициативу в вопросе увеличения поддержки Украины «как можно скорее». Парламентарий подчеркивал, что происходившие на тот момент события «ясно показали, что европейским странам необходимо немедленно увеличить поддержку Украины».

В своем ответе Эйде подчеркнул, что разделяет мнение о том, что страны ЕС должны сделать больше для помощи Украине в вопросе как обороны, так и восстановления страны. Он отметил, что правительство намерено потратить 3,5 миллиарда крон на меры, направленные на поддержку украинской оборонной промышленности.

Решающее значение имеет право Украины на окончательное решение и право самостоятельно принимать решения о членстве в альянсах. (...) Европа сейчас объединяется для оказания более сильной и скоординированной поддержки Украине. Правительство вскоре вернется в парламент с предложением об увеличении поддержки Эспен Барт Эйде глава МИД Норвегии

«Крайне важно укреплять собственную оборонную промышленность Украины и наращивать производственные мощности в стране. Норвегия должна стать движущей силой этого процесса. Норвегия также потратит 600 миллионов крон на закупку различных типов беспилотников и разработку беспилотных технологий для украинской обороны. Война подчеркнула важность беспилотников и беспилотных технологий как для защиты критически важной инфраструктуры от российских атак, так и для использования на передовой», — говорится в сообщении министра.

Ранее Европу уличили в невыполнении обязательств по поставкам военной помощи на Украину. В частности, уточнялось, что Норвегия передала Киеву лишь 22 процента помощи от заявленной.