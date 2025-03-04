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19:57, 4 марта 2025Мир

Европу уличили в невыполнении обязательств по поставкам военной помощи на Украину

РИА Новости: Европа не выполняет обязательства по поставкам помощи на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Европа не выполняет обязательства по поставкам военной помощи на Украину. Об этом стало известно из анализа РИА Новости, основанного на данных Кильского университета.

Отмечается, что за три последних года до Украины дошло менее двух третей от обещанной помощи — европейские страны передали Киеву 66,7 миллиарда из обещанных 107,4 миллиарда долларов. В свою очередь, США за этот же период обеспечили более 49 процентов от всей иностранной военной поддержки, почти полностью выполнив свои обязательства на 70,6 миллиарда долларов.

Кроме того, Британия передала только 50 процентов от обязательств, Франция — 57 процентов, а Германия — 60 процентов. Уточняется, что Норвегия передала Киеву лишь 22 процента помощи от заявленной. Полностью свои обязательства выполнили Бельгия, Болгария, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия и Чехия. Однако их совокупная поддержка составила лишь 15 миллиардов долларов.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией. По его словам, в настоящий момент важно, чтобы все сели за стол переговоров.

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