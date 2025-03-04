Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией

Вэнс: Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией

Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС.

«Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров», — сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп пытается подать четкий сигнал, что Киеву надо вернуться за стол переговоров и начать обсуждать с Вашингтоном сделку о полезных ископаемых.

Ранее Вэнс заявил о совместной с Россией работой над мирным договором по Украине. Он отметил, что Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Киев и Москву, однако украинская сторона показала свою неспособность к компромиссам.