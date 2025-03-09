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07:55, 9 марта 2025Интернет и СМИ

Сын Собчак рассказал о позорящей его матери

Сын Собчак Платон заявил, что мать позорит его танцами в TikTok
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Сын журналистки Ксении Собчак Платон раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Кадры разговора опубликовала «Комсомольская правда».

«Я тебе никогда не прощу, что ты закачала TikTok на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь?», — заявил сын журналистки.

В ответ Собчак задалась вопросом, что именно она делает, на что Платон ответил, что, возможно, ей стоит посмотреть самостоятельно, так как он не хочет позориться. Он также выразил свое недовольство по поводу ее танцев в соцсетях.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с сыном Собчак. Глава государства возложил цветы к памятнику политика на Васильевском острове. Вместе с президентом почтить память Собчака пришли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вдова политика Людмила Нарусова, его дочь и внук и другие.

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