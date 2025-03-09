Тату-мастер в Петербурге получила условный срок из-за не выжившей после процедуры клиентки

Тату-мастер в Петербурге получила условный срок из-за не выжившей клиентки

Тату-мастер из Санкт-Петербурга Алиса Вечеровская получила условный срок после того, как ее клиентка не выжила после процедуры. Об этом пишет «Фонтанка».

Куйбышевский районный суд признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Летом 2024 года 24-летняя девушка попала в Мариинскую больницу в критическом состоянии, спасти ее не удалось.

Позже выяснилось, что пострадавшую госпитализировали после тату-сеанса в квартире на Владимирском проспекте. Клиентке стало плохо после того, как мастер ввела ей инъекции лидокаина.

По данным издания, Вечеровской назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Сторона обвинения с таким приговором не согласна и сейчас собирает деньги на адвоката.

Ранее в Усть-Кане на Алтае осудили опекуна, которая систематически истязала ребенка. На протяжении девяти месяцев женщина издевалась над приемным ребенком, причиняя ему моральные и физические страдания.