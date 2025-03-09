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00:50, 9 марта 2025Россия

В Курской области обнаружили шведскую БМП с мертвым экипажем

В Курской области российские войска захватили шведскую БМП с мертвым экипажем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Chuanchai Pundej / Unsplash

Российские войска в Курской области обнаружили брошенную шведскую БМП CV9040, принадлежавшую Вооруженным силам Украины (ВСУ). Рядом с ней находились мертвые члены экипажа, сообщает Telegram-канал «Оборонка».

Указывается, что находка была сделана в Глушковском районе. Боевая машина находилась там на протяжении полугода.

«Столько же рядом с ней лежали тела членов экипажа», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 19 танков Abrams производства США. Всего украинским войскам передали 31 такой танк.

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