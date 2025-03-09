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22:47, 9 марта 2025Россия

В Москве мужчина открыл стрельбу по двум школьникам

Mash: В московском Солнцево мужчина открыл огонь из пистолета по двум школьникам
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Мужчина открыл огонь из пистолета по двум школьникам в московском районе Солнцево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждается в публикации, подростки возвращались домой после выгула собаки. Мужчина набросился на них и выстрелил семь раз, целясь в голову. Несовершеннолетние успели забежать в подъезд и спрятались.

Позже сотрудники полиции нашли мужчину по камерам видеонаблюдения и забрали его в отдел вместе с супругой.

Ранее полиция поймала жительницу Санкт-Петербурга, которая из пневматической винтовки с крыши своего дома стреляла по школьникам-футболистам. Женщина объяснила поступок тем, что учащиеся перебросили мяч на ее территорию и повредили забор участка, когда пытались его достать.

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