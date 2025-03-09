Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:47, 9 марта 2025Бывший СССР

В Раде предрекли введение санкций для препятствования переизбранию Зеленского

Дубинский предрек введение санкций для препятствования переизбранию Зеленского
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Против окружения президента Украины Владимира Зеленского будут вводить санкции перед выборами, чтобы не дать украинскому лидеру переизбраться, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Санкции будут вводиться тогда, когда будет назначена дата выборов — чтобы не дать Зеленскому переизбраться. Сейчас — рано», — говорится в публикации. Он отметил, что угроза санкции является инструментом принуждения. «Если их ввести сразу, то ослабнет давление; ведь ожидание удара страшнее самого удара; поэтому надо дождаться перемирия», — считает Дубинский.

Ранее колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Украине раскрытием коррупционных схем ее руководства в случае отказа от ресурсной сделки.

Игнатиус также подчеркнул, что это все является частью более глобальной стратегии Трампа по принуждению Украины к мирным переговорам. При этом он отметил, что эта задача является крайне сложной в исполнении, и посреднические функции США могут потерпеть неудачу из-за неуступчивости Киева.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет масштабное наступление в Курской области. Штурмовики проникли в Суджу по трубе, через которую подавался газ в Европу

    Помогавшие Киеву с разведданными западные специалисты покинули Украину

    В Курской области обнаружили шведскую БМП с мертвым экипажем

    В Раде предрекли введение санкций для препятствования переизбранию Зеленского

    На Западе рассказали о сомнениях в Зеленском

    Очевидцы рассказали о взрывах и работе ПВО над Липецком

    Российский военкор заявил о завале из тел погибших солдат ВСУ в Курской области

    В Госдуме ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост

    Матч с участием «Барселоны» отменили из-за смерти врача

    Российская медсестра спасла жизни 30 российским бойцам после атаки украинского дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше