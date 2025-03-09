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11:55, 9 марта 2025Мир

В Сирии назвали столкновения на западе страны «ожидаемыми проблемами»

Президент Сирии аш-Шараа назвал ожидаемыми проблемами столкновения в стране
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Karam Al-Masri / Reuters

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа назвал столкновения между сирийскими силами безопасности и сторонниками Башара Асада, продолжающиеся на западе страны, ожидаемыми проблемами. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы все должны сохранять национальное единство и гражданский мир в стране, а также стремится к мирному сосуществованию», — заявил лидер исламской республики.

Политик также сообщил, что кризис прошел благополучно. Более того, он призвал сирийские силы безопасности, участвовавшие в боевых действиях, избегать насилия в отношении жителей западных провинций страны.

Ранее сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада начали восстание против захватившей власть в стране организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Столкновения лояльных Асаду алавитов с правительственными войсками возникли 6 марта в Латакии.

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