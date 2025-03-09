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04:04, 9 марта 2025Мир

В США впервые за 15 лет расстреляли заключенного

AP: В Южной Каролине впервые за 15 лет казнили заключенного через расстрел
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Emiliano Bar / Unsplash

В США 7 марта расстреляли приговоренного к смертной казни 67-летнего Брэда Сигмона. Это первый за 15 лет случай в стране, когда был применен этот способ казни, пишет Associated Press. Заключенный отказался от казни на электрическом стуле и смертельной инъекции.

«Он выбрал расстрел, потому что электрический стул "сварил бы его заживо", и он опасался, что смертельная инъекция (...) вызовет приток жидкости и крови в легкие, и он захлебнется», — указывается в материале.

В расстреле принимали участие трое сотрудников тюрьмы, которые добровольно согласились на это. Уточняется, что мужчина был одет в черный комбинезон с капюшоном на голове и мишенью на груди.

Ранее сообщалось, что Сигмона приговорили к смертной казни за то, что он убил родителей своей бывшей девушки, а затем похитил ее. Ей удалось сбежать.

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