В Сызрани в жилом доме взорвался самогонный аппарат

МЧС: В Сызрани из-за взрыва самогонного аппарата пострадал 63-летний мужчина

В жилом доме в Сызрани взорвался самогонный аппарат, в результате чего пострадал 63-летний мужчина. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале управления МЧС России по Самарской области.

Сообщение о хлопке самогонного аппарата без последующего возгорания в одной из квартир жилого дома по адресу: городской округ Сызрань, улица Звездная, дом 74, поступило в ведомство в 10:57 по московскому времени. В результате происшествия несущие конструкции жилого дома не повреждены, разбилось остекление одной оконной рамы и поврежден кухонный гарнитур.

По сообщению МЧС, погибших в результате взрыва нет, но пострадал пожилой мужчина. Он был направлен на медицинский осмотр в ближайшую больницу. Эвакуация жильцов дома не производилась.

На месте происшествия работали 30 человек и 11 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются.

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